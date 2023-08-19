Сковородка Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сковородка Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сковородка Лукьян Алексеевич
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сковородка Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сковородка Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сковородка Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Рябуха Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно