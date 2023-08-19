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Сковородка Алексей Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сковородка Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сковородка Лукьян Алексеевич

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сковородка Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сковородка Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сковородка Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Рябуха Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Сковородка Мария Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородка Мария Никитина

Смерть
Неизвестно
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