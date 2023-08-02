Сковородка Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сковородка) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сковородка) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородка Алексей Иванович
Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна
Бракосочетание
24.01.1920
Смерть
Неизвестно