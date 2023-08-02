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Сковородка Иван Алексеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сковородка Алексей Иванович

Мать: Сковородка Мария Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сковородка) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородка Петр Иванович

Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сковородка) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородка Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна

Бракосочетание
24.01.1920

Жена: Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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