Сковородка Мария Никитина
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сковородка Лукьян Алексеевич
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сковородка Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сковородка Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Сковородка) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сковородка Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Рябуха (Сковородка) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Сковородка) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Сковородка) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно