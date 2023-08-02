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Сковородка Мария Никитина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сковородка Лукьян Алексеевич

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сковородка Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сковородка Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Сковородка) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сковородка Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Рябуха (Сковородка) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Сковородка) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Сковородка) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Сковородка Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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