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Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1920

Муж: Сковородка Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородка Петр Иванович

Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородка Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно