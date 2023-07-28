Сковородка (Куцевал) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородка Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сковородка Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно