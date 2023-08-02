Сковородка Параскева Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Сковородка Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сковородка) Параскева Лукьяновна
Отец ребёнка: Сковородка Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Сковородка Лукьян Алексеевич
Смерть
Неизвестно