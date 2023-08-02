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Сковородка Параскева Прокопьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сковородка Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Сковородка Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сковородка) Параскева Лукьяновна

Отец ребёнка: Сковородка Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Сковородка Лукьян Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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