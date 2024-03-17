Кроик Моисей (Мойше)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кроик Меер
Мать: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кроик) Соня
Мать ребёнка: Кроик (Спектор) Хане (Анна) Яков-Мартковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Яков
Мать ребёнка: Кроик (Спектор) Хане (Анна) Яков-Мартковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Марк
Мать ребёнка: Кроик (Спектор) Хане (Анна) Яков-Мартковна
Бракосочетание
Неизвестно