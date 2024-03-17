Кроик Меер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Матвей (Гога)
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Моисей (Мойше)
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Носон
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Залман
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кроик) София
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Яков
Мать ребёнка: Кроик София