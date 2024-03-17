Кроик (Спектор) Хане (Анна) Яков-Мартковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроик (Спектор) Хане (Анна) Яков-Мартковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кроик) Соня

Отец ребёнка: Кроик Моисей (Мойше)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Яков

Отец ребёнка: Кроик Моисей (Мойше)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Марк

Отец ребёнка: Кроик Моисей (Мойше)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кроик Моисей (Мойше)

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