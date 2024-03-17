Кроик София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Матвей (Гога)
Отец ребёнка: Кроик Меер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Моисей (Мойше)
Отец ребёнка: Кроик Меер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Носон
Отец ребёнка: Кроик Меер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Залман
Отец ребёнка: Кроик Меер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль
Отец ребёнка: Кроик Меер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кроик) София
Отец ребёнка: Кроик Меер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Яков
Отец ребёнка: Кроик Меер