Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна 08.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1908

Дата смерти

29.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908

Отец: Яковлев Андрей

Мать: Яковлева неизвесно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белёва (Ширинкина) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович

Рождение ребёнка
13.02.1930

Сын: Ширинкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович

Рождение ребёнка
30.10.1932

Дочь: Ширинкина Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1940

Сын: Ширинкин Аркадий Максимович

Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович

Смерть
29.08.1975

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