Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1908
Дата смерти29.08.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908
Отец: Яковлев Андрей
Мать: Яковлева неизвесно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белёва (Ширинкина) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1930
Сын: Ширинкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович
Рождение ребёнка
30.10.1932
Дочь: Ширинкина Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1940
Сын: Ширинкин Аркадий Максимович
Отец ребёнка: Ширинкин Максим Павлович
Смерть
29.08.1975