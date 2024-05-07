Яковлева неизвесно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева неизвесно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Андрей

Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Яковлев Андрей

Смерть
Неизвестно

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