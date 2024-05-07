Яковлев Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Андрей

Яковлев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева неизвесно

Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева неизвесно

Смерть
Неизвестно

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