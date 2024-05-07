Ширинкин Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1904
Дата смерти06.07.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904
Отец: Ширинкин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белёва (Ширинкина) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1930
Сын: Ширинкин Василий Максимович
Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна
Рождение ребёнка
30.10.1932
Дочь: Ширинкина Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна
Рождение ребёнка
19.06.1940
Сын: Ширинкин Аркадий Максимович
Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна
Смерть
06.07.1975