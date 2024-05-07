Ширинкин Максим Павлович 23.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширинкин Максим Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1904

Дата смерти

06.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1904

Отец: Ширинкин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белёва (Ширинкина) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

Рождение ребёнка
13.02.1930

Сын: Ширинкин Василий Максимович

Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

Рождение ребёнка
30.10.1932

Дочь: Ширинкина Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1940

Сын: Ширинкин Аркадий Максимович

Мать ребёнка: Ширинкина (Яковлева) Пелагия Андреевна

Смерть
06.07.1975

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