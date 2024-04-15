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Русаков Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Русаков Игнатий Константинович

Мать: Русакова Степанида Гордеевна

Место жительства
С 1810
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1821

Сын: Русаков Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Русаков Маркел Иванович

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Русаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Русаков Нефед Иванович

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Русаков Ипат Иванович

Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Парасковья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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