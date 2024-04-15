Русаков Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Место жительства
С 1810
из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1821
Сын: Русаков Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Русакова Парасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно