Русакова Парасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Парасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Русаков Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Русаков Маркел Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Русаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Русаков Нефед Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Русаков Ипат Иванович

Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Иван Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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