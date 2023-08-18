Русакова Парасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Русаков Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Русаков Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно