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Русаков Митрофан Иванович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Русаков Иван Игнатьевич

Мать: Русакова Парасковья Афанасьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 1841
Вернулся со службы после 9 ревизии (1851 г) Воинское звание: рекрут, рядовой
Место жительства
С 1858
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Арина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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