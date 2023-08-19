Русаков Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Военная служба
С 1841
Вернулся со службы после 9 ревизии (1851 г) Воинское звание: рекрут, рядовой
Место жительства
С 1858
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русакова Арина Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно