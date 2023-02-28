Нехаенко Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1907 ст.
Дата смерти09.11.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Отец: Нехаенко Федор
Мать: Нехаенко Доина Петровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Нехаенко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Поздняя Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна
Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
09.11.1942
Отравили на войне