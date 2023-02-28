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Нехаенко Михаил Федорович

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Место рождения

Танюшевка

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

09.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Нехаенко Федор

Мать: Нехаенко Доина Петровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Нехаенко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Поздняя Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна

Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
09.11.1942
Отравили на войне
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