Нехаенко Доина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехаенко Доина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Нехаенко Михаил Федорович

Отец ребёнка: Нехаенко Федор

Рождение ребёнка
1913

Сын: Нехаенко Иван Федорович

Отец ребёнка: Нехаенко Федор

Рождение ребёнка
1920

Сын: Нехаенко Василий Федорович

Отец ребёнка: Нехаенко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехаенко Федор

Смерть
Неизвестно
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