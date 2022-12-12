Ранеткина Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1915 ст.
Дата смерти19.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1915 ст.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Нехаенко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Нехаенко Михаил Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1941
Дочь: Поздняя Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Нехаенко Михаил Федорович
Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
19.10.1981
Катангли, Ногликский, Сахалинская область