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Ранеткина Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.11.1915 ст.

Дата смерти

19.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1915 ст.

Отец: Ранеткин Алексей Васильевич

Мать: Ранеткина Матрёна Парфентьевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Нехаенко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Нехаенко Михаил Федорович

Рождение ребёнка
01.12.1941

Дочь: Поздняя Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Нехаенко Михаил Федорович

Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
19.10.1981
Катангли, Ногликский, Сахалинская область
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