Поздняя (Нехаенко) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.12.1941
Дата смерти25.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941
Бракосочетание
09.10.1965
Рождение ребёнка
29.07.1966
Отец ребёнка: Поздний Виктор Гаврилович
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1970
Сын: Поздний Михаил Викторович
Отец ребёнка: Поздний Виктор Гаврилович
Развод
01.04.1982
Смерть
25.09.1986
Несчастный случай
Похороны
Неизвестно