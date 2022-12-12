Поздняя (Нехаенко) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Нехаенко) Людмила Михайловна

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Место рождения

Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.12.1941

Дата смерти

25.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941

Отец: Нехаенко Михаил Федорович

Мать: Ранеткина Екатерина Алексеевна

Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.10.1965

Муж: Поздний Виктор Гаврилович

Никитская Слобода, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1966

Сын: Поздний Роман Викторович

Отец ребёнка: Поздний Виктор Гаврилович

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1970

Сын: Поздний Михаил Викторович

Отец ребёнка: Поздний Виктор Гаврилович

Развод
01.04.1982

Муж: Поздний Виктор Гаврилович

Вал, Ногликский, Сахалинская область
Смерть
25.09.1986
Вал, Ногликский, Сахалинская область
Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Вал, Ногликский, Сахалинская область
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