Петухов Аристарх Казак Р. Камышлова Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Аристарх Казак Р. Камышлова Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1810

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1810

Отец: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Мать: Петухова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.01.1839

Сын: Петухов Ефрем Аристархов

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Илья Дмитриев Захаров, дев Анна Васильева Рекина
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Петухова) Ульяна Аристархова

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.02.1842

Дочь: (Петухова) Евдокия Аристархова

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1843

Сын: Петухов Григорий Аристархович

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.03.1844

Дочь: (Петухова) Дарья Аристархова

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.08.1848

Дочь: (Петухова) Сосанна Аристарховна

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Петухов Андрей Аристархов

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.04.1851

Сын: Петухов Ефимий Аристархович

Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
До 1871

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