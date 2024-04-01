Петухов Аристарх Казак Р. Камышлова Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1810
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1839
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Илья Дмитриев Захаров, дев Анна Васильева Рекина
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Петухова) Ульяна Аристархова
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.02.1842
Дочь: (Петухова) Евдокия Аристархова
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.1843
Сын: Петухов Григорий Аристархович
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.03.1844
Дочь: (Петухова) Дарья Аристархова
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1848
Дочь: (Петухова) Сосанна Аристарховна
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петухов Андрей Аристархов
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.04.1851
Сын: Петухов Ефимий Аристархович
Мать ребёнка: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна
Смерть
До 1871