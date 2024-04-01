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Петухова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

28.08.1845

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина (Петухова) Минодора Константиновна

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Каллистрат Казак Ст. Камышловой Константинов

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Бракосочетание
Между 1792 и 1798

Муж: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Рождение ребёнка
21.?.1801

Дочь: (Петухова) Фекла Константиновна

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Рождение ребёнка
14.10.1805

Сын: Петухов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Рождение ребёнка
14.04.1810

Сын: Петухов Аристарх Казак Р. Камышлова Константинов

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Рождение ребёнка
01.09.1813

Дочь: (Петухова) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Рождение ребёнка
30.10.1816

Сын: Петухов Козма Константинович

Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев

Смерть
28.08.1845
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
68 лет от пожара сгорела

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