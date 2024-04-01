Петухова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти28.08.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1792 и 1798
Рождение ребёнка
21.?.1801
Дочь: (Петухова) Фекла Константиновна
Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев
Рождение ребёнка
14.10.1805
Сын: Петухов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев
Рождение ребёнка
14.04.1810
Рождение ребёнка
01.09.1813
Дочь: (Петухова) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев
Рождение ребёнка
30.10.1816
Сын: Петухов Козма Константинович
Отец ребёнка: Петухов Константин Казак Р.Камышлова Алексеев
Смерть
28.08.1845
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
68 лет от пожара сгорела