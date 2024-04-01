Петухов Ефрем Аристархов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Ефрем Аристархов

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

24.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1839

Отец: Петухов Аристарх Казак Р. Камышлова Константинов

Мать: Петухова (Захарова) Лукерья Дмитриевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Илья Дмитриев Захаров, дев Анна Васильева Рекина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Возм. Гликерья Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Бракосочетание
08.04.1879

Жена: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

м.40, ж. 29 вдова оба вторым браком
Рождение ребёнка
19.10.1880

Сын: Петухов Иван Ефремов

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Рождение ребёнка
Около ?.01.1883

Дочь: (Петухова) Ульяна Ефремова

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Петухов Софрон Ефремов

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Рождение ребёнка
15.06.1885

Сын: Петухов Тихон Ефремов

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Рождение ребёнка
05.01.1888

Дочь: (Петухова) Сигклитикия Ефремова

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Петухов Илья Ефремов

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Рождение ребёнка
04.07.1894

Дочь: (Петухова) Марфа Ефремова

Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева

Смерть
Неизвестно

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