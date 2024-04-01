Петухов Ефрем Аристархов
Место рождения
Дата рождения24.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1839
Илья Дмитриев Захаров, дев Анна Васильева Рекина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.04.1879
м.40, ж. 29 вдова оба вторым браком
Рождение ребёнка
19.10.1880
Сын: Петухов Иван Ефремов
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около ?.01.1883
Дочь: (Петухова) Ульяна Ефремова
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Рождение ребёнка
10.03.1884
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Рождение ребёнка
15.06.1885
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Рождение ребёнка
05.01.1888
Дочь: (Петухова) Сигклитикия Ефремова
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Петухов Илья Ефремов
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Рождение ребёнка
04.07.1894
Дочь: (Петухова) Марфа Ефремова
Мать ребёнка: Лыжина 1, Петухова 2 (Сотникова?) Анна Андреева
Смерть
Неизвестно