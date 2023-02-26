Рыжова (Рыжова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Рыжова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1859

Отец: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Мать: Golenischev-Kutuzov Anna

Рождение ребёнка
20.04.1873

Дочь: Герст Людмила

Отец ребёнка: Рыжов Николай

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Рыжов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рыжов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Херест Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Рыжов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Николай

Смерть
Неизвестно
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