Рыжова (Рыжова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1859
Отец: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Мать: Golenischev-Kutuzov Anna
Рождение ребёнка
20.04.1873
Дочь: Герст Людмила
Отец ребёнка: Рыжов Николай
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Рыжов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Херест Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Рыжов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Николай
Смерть
Неизвестно