Golenischev-Kutuzov Vasiliy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golenischev-Kutuzov Vasiliy

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1814

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Голенищев-Кутузов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кн. Путятина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кн. Шаховская Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna

Рождение ребёнка
13.12.1857

Дочь: Шапошникова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna

Рождение ребёнка
11.02.1859

Дочь: Рыжова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna

Рождение ребёнка
09.04.1861

Сын: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna

Работа или профессия
С 1876
был назначен почетным мировым судьей в Торопецком округе.
Смерть
1879
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