Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1814
Дата смерти1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Голенищев-Кутузов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кн. Путятина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кн. Шаховская Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna
Рождение ребёнка
13.12.1857
Дочь: Шапошникова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna
Рождение ребёнка
11.02.1859
Дочь: Рыжова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna
Рождение ребёнка
09.04.1861
Сын: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Мать ребёнка: Golenischev-Kutuzov Anna
Работа или профессия
С 1876
был назначен почетным мировым судьей в Торопецком округе.
Смерть
1879