Golenischev-Kutuzov (Азарьева) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1853
Сын: Голенищев-Кутузов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кн. Путятина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кн. Шаховская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Рождение ребёнка
13.12.1857
Дочь: Шапошникова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Рождение ребёнка
11.02.1859
Дочь: Рыжова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Рождение ребёнка
09.04.1861
Сын: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy
Смерть
1888