Golenischev-Kutuzov (Азарьева) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golenischev-Kutuzov (Азарьева) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Азарьев Василий Семенович

Мать: Азарьева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Голенищев-Кутузов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кн. Путятина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кн. Шаховская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Рождение ребёнка
13.12.1857

Дочь: Шапошникова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Рождение ребёнка
11.02.1859

Дочь: Рыжова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Рождение ребёнка
09.04.1861

Сын: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Отец ребёнка: Golenischev-Kutuzov Vasiliy

Смерть
1888
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