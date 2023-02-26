Азарьева (Азарьева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Golenischev-Kutuzov Anna
Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гейкинг Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Торопогрицкая София Васильевна
Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Азарьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович
Смерть
1889