Азарьева (Азарьева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзарьева (Азарьева) Анастасия Ивановна

Азарьева (Азарьева) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Golenischev-Kutuzov Anna

Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гейкинг Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Торопогрицкая София Васильевна

Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Азарьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Азарьев Василий Семенович

Смерть
1889
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close