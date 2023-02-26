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Рыжов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1873

Дочь: Герст Людмила

Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Рыжов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Херест Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Людмила Васильевна

Образование
Неизвестно
Окончил Военно-медицинскую академию, но пошел по гражданской службе,
Смерть
Неизвестно
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