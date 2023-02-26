Рыжов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1873
Дочь: Герст Людмила
Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Херест Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Рыжова Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Окончил Военно-медицинскую академию, но пошел по гражданской службе,
Смерть
Неизвестно