Гилёв Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилёв Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин Тимофеевич

Мать: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: (Гилева) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилёв Иван Михайлович

Мать ребёнка: (Гилева) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилёв Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Гилева) Ольга Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1953

Сын: Гилёв Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: (Гилева) Ольга Петровна

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