Константин Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Тимофеевич

Место рождения

Kamen\' Volegovy

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилёв Михаил Константинович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилев) Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Константинович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Константинович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Константинович

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилев) Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилев) Полина Константиновна

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилев) Шура Константиновна

Мать ребёнка: Гилев (Гилева) Устинья Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно

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