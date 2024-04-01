Гилев (Гилева) Устинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилёв Михаил Константинович
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилев) Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Константинович
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилев) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилев) Полина Константиновна
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилев) Шура Константиновна
Отец ребёнка: Константин Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно