(Гилева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гилева) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Петр Игнатьевич

Мать: Гилева (Корюкова) Афанасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилёв Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилёв Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1953

Сын: Гилёв Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович

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