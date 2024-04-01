(Гилева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилева) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1953
Отец ребёнка: Гилёв Михаил Константинович