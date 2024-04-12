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Некрасов Иван Федотов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1666

Дата смерти

20.04.1743

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Некрасов Федот кондратов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Некрасов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Некрасов Анисим Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Некрасов Петр Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.04.1743
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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