Некрасов Иван Федотов
Место рождения
Дата рождения1666
Дата смерти20.04.1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Некрасов Федот кондратов
Рождение ребёнка
1698
Сын: Некрасов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева
Рождение ребёнка
1711
Сын: Некрасов Петр Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1743