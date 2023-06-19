Некрасова (-) Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смерти06.02.1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Некрасов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Федотов
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Некрасов Иван Федотов
Рождение ребёнка
1711
Сын: Некрасов Петр Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1740