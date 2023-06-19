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Некрасова (-) Марья Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

06.02.1740

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Некрасов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Федотов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Некрасов Анисим Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Федотов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Некрасов Петр Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Федотов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.02.1740
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область