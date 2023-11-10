Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Власов Андрей Власов
Отец ребёнка: Власов Влас Власович
Рождение ребёнка
23.04.1820
Отец ребёнка: Власов Влас Власович
Рождение ребёнка
01.05.1822
Сын: Власов Иван Власов
Отец ребёнка: Власов Влас Власович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Власов Фома
Отец ребёнка: Власов Влас Власович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Власов Петр Власов
Отец ребёнка: Власов Влас Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Влас Власович
Смерть
Неизвестно