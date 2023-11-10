Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Власов Андрей Власов

Отец ребёнка: Власов Влас Власович

Рождение ребёнка
23.04.1820

Сын: Волков Семен Власович

Отец ребёнка: Власов Влас Власович

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1822

Сын: Власов Иван Власов

Отец ребёнка: Власов Влас Власович

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Власов Фома

Отец ребёнка: Власов Влас Власович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Власов Петр Власов

Отец ребёнка: Власов Влас Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Влас Власович

Смерть
Неизвестно
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