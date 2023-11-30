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Волков Семен Власович

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Место рождения

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

23.04.1820

Дата смерти

02.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1820

Отец: Власов Влас Власович

Мать: Агафья Ивановна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1841

Дочь: Матрена Семенова

Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Волков Степан Семенович

Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Волков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1871

Дочь: Мушникова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Клеопатра Михайлова

Смерть
02.11.1879
Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Причина смерти: От простуды
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