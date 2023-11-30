Волков Семен Власович
Место рождения
Дата рождения23.04.1820
Дата смерти02.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1820
Отец: Власов Влас Власович
Мать: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1841
Дочь: Матрена Семенова
Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова
Рождение ребёнка
04.12.1871
Дочь: Мушникова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Волкова Клеопатра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1879
Причина смерти: От простуды