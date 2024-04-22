деревня Пасынково, деревня Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Пасынково

Карповская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пасынково Карповской волости Даниловского уезда Павлом Александровичем Завьяловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 187 Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Пасынково Карповской волости Даниловского уезда Семену Степанову, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1890 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Пасынково Карповской волости Даниловского уезда Романа Дмитриева о взыскании денег в пользу крестьян Абрамова, Александрова, Герасимова и Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1567Пасынково, д. вл.при колодце.1616155659

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Карповская волость
д. ПасынковоX. Общество № 10543322XI—2Архангельский на Касти приход
д. ПасынковоXI. Общество № 11смотри № 33
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close