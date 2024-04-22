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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Пасынково Карповской волости Даниловского уезда Павлом Александровичем Завьяловым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 187 Показать все
Дело о зачете денег крестьянину дер. Пасынково Карповской волости Даниловского уезда Семену Степанову, внесенных в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1889–1890 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Пасынково Карповской волости Даниловского уезда Романа Дмитриева о взыскании денег в пользу крестьян Абрамова, Александрова, Герасимова и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1567Пасынково, д. вл.при колодце.1616155659
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПасынковоX. Общество № 10543322XI—2Архангельский на Касти приход
д. ПасынковоXI. Общество № 11смотри № 33