Петров Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения14.03.1863
Дата смерти11.09.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамзина Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: Петрова Евдокия Васильевна
Троицкое, Старо-Арабосинская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
11.09.1939
Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия