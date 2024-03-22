Петров Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Яков Петрович

Петров Яков Петрович

Место рождения

Ближние Сормы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

14.03.1863

Дата смерти

11.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ближние Сормы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамзина Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: Петрова Евдокия Васильевна

Троицкое, Старо-Арабосинская волость, Цивильский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.09.1939
Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close