село Орауши, село Орауши, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Орауши

Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3965Xирпоси-Тойси (Ораушь), окол. каз.при рч. Орауше.751789261292
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Тойсинская волость
с. Новопоселенные Санары, Тойсинскойсм. с. Орауши.
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с. Орауши (Новопоселенные Санары, Хирпоси-Тойси), Тойсинскойчуваши1182
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с. Хирпоси-Тойси, Тойсинскойсм. с. Орауши.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Вурнарский район
141836Ораушисело55°30'с.ш.47°06'в.д.N-38-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Вурнарский муниципальный район, Хирпосинское сельское поселение
97610478111с Ораушисело
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