село Троицкое, село Троицкое, Старо-Арабосинская волость, Цивильский уезд (на 1914) — Familio

Троицкое

Старо-Арабосинская волость, Цивильский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2798Троицкое (Чувашский Сундырь, Ново-Ишино), с. каз.при безымянном ключе и колодце.353581206231Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Старо-Арабосинская волость
1304. Ново-Ишино (Троицкое, Сундырь), село бывшее государственное, дворов 56, жителей 289, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Старо-Арабосинская волость
с. Ново-Ишино (Троицкое, Сундырь), Ст.-Арабосинскойчуваши369
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с. Сундырь, Ст.-Арабосинскойсм. с. Ново-Ишино.
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с. Троицкое, Ст.-Арабосинскойсм. с. Ново-Ишино.
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