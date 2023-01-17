Троицкое
Старо-Арабосинская волость, Цивильский уезд (на 1914)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2798Троицкое (Чувашский Сундырь, Ново-Ишино), с. каз.при безымянном ключе и колодце.353581206231Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1304. Ново-Ишино (Троицкое, Сундырь), село бывшее государственное, дворов 56, жителей 289, церковь православная
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Ново-Ишино (Троицкое, Сундырь), Ст.-Арабосинскойчуваши369Показать скан
с. Сундырь, Ст.-Арабосинскойсм. с. Ново-Ишино.Показать скан
с. Троицкое, Ст.-Арабосинскойсм. с. Ново-Ишино.Показать скан