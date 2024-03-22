Соймонова (Алябьева) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соймонова (Алябьева) Евдокия Александровна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1785

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1751 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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МП
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Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Алябьев Александр Васильевич

Мать: Алябьева Анна Андреевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
15.01.1787
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
(Тобольское наместничество) Переехала с семьёй из Перми в Тобольск по месту службы отца Тобольским губернатором
Место жительства
1796
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Переехала с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца
Место жительства
1798
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца
Место жительства
1803
Москва, город федерального значения Москва
Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца
Бракосочетание
Около 1805

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Муж: Соймонов Владимир Юрьевич (?-20.8.1825)
Смерть
1849
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