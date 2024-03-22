Соймонова (Алябьева) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1849
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Место жительства
15.01.1787
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
(Тобольское наместничество) Переехала с семьёй из Перми в Тобольск по месту службы отца Тобольским губернатором
Место жительства
1796
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Переехала с семьёй из Тобольска в Астрахань по месту службы отца
Место жительства
1798
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с семьёй из Астрахани в Петербург по месту службы отца
Место жительства
1803
Переехала с семьёй из Петербурга в Москву по месту службы отца
Бракосочетание
Около 1805
Муж: Соймонов Владимир Юрьевич (?-20.8.1825)
Смерть
1849