Кузьмина (Дюкова) Евфимия Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Дюкова) Евфимия Иовлевна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Дюков Иов Иванович

Мать: Дюкова Анастасия Евтихиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кузьмин Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1753

Муж: Кузьмин Никифор

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кузьмин Мокей Никифорович

Отец ребёнка: Кузьмин Никифор

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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