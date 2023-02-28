Кузьмина (Дюкова) Евфимия Иовлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Дюков Иов Иванович
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Кузьмин Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор
Бракосочетание
До 1753
Муж: Кузьмин Никифор
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кузьмин Мокей Никифорович
Отец ребёнка: Кузьмин Никифор
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно