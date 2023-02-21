Дюкова Анастасия Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Анастасия Евтихиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1717
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1717

Муж: Дюков Иов Иванович

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Дюков Яков Иовлевич

Отец ребёнка: Дюков Иов Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Кузьмина Евфимия Иовлевна

Отец ребёнка: Дюков Иов Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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