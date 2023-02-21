Дюкова Анастасия Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1717
Бракосочетание
До 1717
Муж: Дюков Иов Иванович
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Дюков Яков Иовлевич
Отец ребёнка: Дюков Иов Иванович
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Кузьмина Евфимия Иовлевна
Отец ребёнка: Дюков Иов Иванович
Смерть
Неизвестно