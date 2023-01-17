Дюков Иов Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: Дюков Иван Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Дюков Яков Иовлевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Кузьмина Евфимия Иовлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно