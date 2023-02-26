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Алексей Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: ?

Мать: ?

Военная служба
1846
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
?.02.1848

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Надежда (Ильина)

Военная служба
1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Поречского уездного казначейства присяжный унтер-офицер
Рождение ребёнка
19.03.1849

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Надежда (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1852

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Надежда (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Надежда (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1856

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Надежда (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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