Алексей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1846
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
?.02.1848
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Надежда (Ильина)
Военная служба
1848
Поречского уездного казначейства присяжный унтер-офицер
Рождение ребёнка
19.03.1849
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Надежда (Ильина)
Рождение ребёнка
20.07.1852
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Надежда (Ильина)
Рождение ребёнка
26.09.1853
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Надежда (Ильина)
Рождение ребёнка
17.09.1856
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Надежда (Ильина)
Смерть
Неизвестно