Надежда (Ильина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1848
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
19.03.1849
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
20.07.1852
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
26.09.1853
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Рождение ребёнка
17.09.1856
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно