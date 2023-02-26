Надежда (Ильина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда (Ильина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1848

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Рождение ребёнка
19.03.1849

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1852

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1856

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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