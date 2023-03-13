Цыганова Мокина (Горохова) Матрена (Ануфриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Мокина (Горохова) Матрена (Ануфриева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гороховъ Харитонъ

Мать: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Бракосочетание
23.01.1821

Муж: Цыгановъ Еремей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Опарина Матрена

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мокинъ Алексей

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мокинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1833

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1836

Сын: Мокинъ Федотъ

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1839

Сын: Мокинъ Тимофей

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1841

Сын: Мокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокинъ Сергей

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