Цыганова Мокина (Горохова) Матрена (Ануфриева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гороховъ Харитонъ
Бракосочетание
23.01.1821
Муж: Цыгановъ Еремей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Опарина Матрена
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мокинъ Алексей
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мокинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1833
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Рождение ребёнка
01.06.1836
Сын: Мокинъ Федотъ
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1839
Сын: Мокинъ Тимофей
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Рождение ребёнка
20.06.1841
Сын: Мокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокинъ Сергей