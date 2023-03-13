Мокинъ Федотъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1836
Отец: Мокинъ Сергей
Александровка
Бракосочетание
06.02.1859
Жена: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
21.09.1860
Сын: Мокинъ Сергей
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
15.07.1862
Дочь: Денисова Марія
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1864
Сын: Мокинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
13.05.1867
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
16.02.1870
Сын: Мокинъ Тимофей
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
06.02.1872
Сын: Мокинъ Федоръ
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1875
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Мокина Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокинъ Василій
Мать ребёнка: Мокина Евдокія