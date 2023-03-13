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Мокинъ Федотъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1836

Отец: Мокинъ Сергей

Мать: Цыганова Мокина Матрена (Ануфриева)

Александровка
Бракосочетание
06.02.1859

Жена: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
21.09.1860

Сын: Мокинъ Сергей

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
15.07.1862

Дочь: Денисова Марія

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
08.11.1864

Сын: Мокинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
13.05.1867

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
16.02.1870

Сын: Мокинъ Тимофей

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
06.02.1872

Сын: Мокинъ Федоръ

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
10.01.1875

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокинъ Василій

Мать ребёнка: Мокина Евдокія

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