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(Мокина) Елена
(Мокина) Елена
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
13.05.1867
Пол
Женский
Отец
Мокинъ Федотъ
1836 г.р.
Мать
Мокина (Козырялова) Евдокія
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1867
Отец:
Мокинъ Федотъ
Мать:
Мокина Евдокія
Александровка
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