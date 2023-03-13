Шлякова Горохова Авдотья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шляковъ Андрей

Деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Цыганова Мокина Матрена (Ануфриева)

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Бракосочетание
03.01.1802

Муж: Гороховъ Харитонъ

Рождение ребёнка
13.11.1804

Дочь: Заяпыкина Екатерина

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1808

Сын: Гороховъ Петръ

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Александровка
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Рождение ребёнка
12.03.1810

Дочь: Горохова Дарья

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Обжорина Марина

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.09.1815

Дочь: Гаврилова Фекла

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1818

Сын: Гороховъ Тихонъ

Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шляковъ Андрей

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