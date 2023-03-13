Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шляковъ Андрей
Деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Цыганова Мокина Матрена (Ануфриева)
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Бракосочетание
03.01.1802
Муж: Гороховъ Харитонъ
Рождение ребёнка
13.11.1804
Дочь: Заяпыкина Екатерина
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1808
Сын: Гороховъ Петръ
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Александровка
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Рождение ребёнка
12.03.1810
Дочь: Горохова Дарья
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Обжорина Марина
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.09.1815
Дочь: Гаврилова Фекла
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1818
Сын: Гороховъ Тихонъ
Отец ребёнка: Гороховъ Харитонъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шляковъ Андрей